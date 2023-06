Minstens 40 doden na rebellenaanval in Oegandese school: matrassen van jongens in brand gestoken, meisjes ontvoerd

De aanval vond vrijdagavond rond 23.30 uur (lokale tijd) plaats in een middelbare school in Mpondwe, in het zuidwesten van Oeganda, op twee kilometer van de grens met Congo. Een slaapzaal werd in brand gestoken en een voedingswinkel geplunderd. In totaal zouden zo’n 60 kinderen les krijgen en inwonen in de school.

De nationale politiewoordvoerder Fred Enanga had het zaterdag over een “terroristische aanval” die het werk was van rebellen van het ADF (Allied Democratic Forces), een militie die gelinkt is aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS). “De rebellen staken de matrassen van de jongens in brand, waardoor sommigen levend verbrandden, anderen werden dan weer doodgehakt”, aldus topmilitair Dick Olum van het Oegandese leger. Een deel van de meisjesscholieren werden dan weer ontvoerd en volgens Enanga liggen ook nog acht mensen “in kritieke toestand” in het ziekenhuis van Bwera.

Het leger en de politie hebben de achtervolging op de aanvallers ingezet. Ze vluchtten in de richting van het nationale park van Virunga, aan de andere kant van de grens.

Het ADF werd opgericht in Oeganda om de wapens op te nemen tegen het regime van president Yoweri Museveni, maar de rebellen, grotendeels moslims, houden zich sinds het midden van de jaren 90 op in het oosten van Congo. Ze worden ervan beticht duizenden burgers om het leven te hebben gebracht in de regio.

1998

Het is niet de eerste keer dat een aanval op een Oegandese school wordt toegedicht aan het ADF. In juni 1998 werden 80 studenten levend verbrand in hun slaapzaal bij een aanval van de militie op het technische instituut van Kichwamba, eveneens nabij de grens met Congo. Meer dan honderd studenten werden ontvoerd.

Oeganda en Congo lanceerden in 2021 een gemeenschappelijk offensief om het ADF uit zijn Congolese bolwerk te verjagen, maar die operaties hebben de militie tot dusver niet kunnen lamleggen.