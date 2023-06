38-jarige bestuurder verdrinkt nadat pick-uptruck in kanaal belandt, pas na uur merkt voorbijganger autolichten op

Een pick-uptruck is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Schipdonkkanaal in Nevele (Deinze) beland. De bestuurder, een 38-jarige Deinzenaar, overleefde het niet.

Het ongeval gebeurde zaterdag iets na middernacht. De auto reed langs het kanaal van Nevele in de richting van Deinze, maar aan het geboortebos liep het mis. Volgens de politie is de bestuurder vermoedelijk met zijn wagen tegen een paaltje gereden en de controle over zijn stuur verloren.

De wagen sloeg daarna over de vangrail en kwam op zijn linkerzijde in het water terecht. Pas een uur later merkte een voorbijganger de nog brandende lichten van de Toyota Hilux in het water op en sloeg die alarm.

Alle hulp kwam te laat. De dienst slachtofferbejegening van de lokale politie bracht de familie op de hoogte. Tijdens de vaststellingen en het takelen van de wagen uit het water werd Vaart Links ter hoogte van Nevele afgesloten voor het verkeer tot ongeveer 5 uur.