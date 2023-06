Bezoek aan beroemd sprookjeskasteel eindigt in nachtmerrie: twee jonge vrouwen gewurgd, aangerand en in ravijn gegooid

De feiten dateren van woensdag. Eva Liu (21) en Kelsey Chang (22), twee pas afgestudeerde jonge vrouwen uit de Amerikaanse staat Illinois, brachten tijdens hun Europa-trip een bezoekje aan Neuschwanstein, het beroemde sprookjesslot waar onder meer het kasteel van Doornroosje op gebaseerd zou zijn.

Nabij de nabijgelegen Marienbrücke, een brug waar jaarlijks vele duizenden toeristen selfies maken met het kasteel op de achtergrond, leerden de twee vrouwen een 30-jarige landgenoot kennen, waarna ze gezamenlijk hun weg vervolgden. De dertiger bracht hen naar het beroemde uitzichtpunt en normaal gezien zouden de vrouwen erna een rondleiding doorheen het kasteel volgen.

Zo ver komt het echter nooit. Om 14.40 uur krijgt de lokale politie een melding binnen dat er twee personen gewond waren geraakt en tientallen meters naar beneden waren gevallen in de ravijn nabij de brug. Omdat er meteen werd uitgegaan van een misdrijf, kwamen de ordediensten massaal ter plaatse.

Uit onderzoek en getuigenverklaringen is intussen gebleken dat de man eerst de 21-jarige Eva Liu aanviel. Toen vriendin Kelsey Chang tussenbeide probeerde te komen, werd ze gewurgd en van de brug geduwd. “Vervolgens zou ook Liu zijn aangerand en eveneens in de diepte zijn gegooid. Ze kwam naast haar vriendin neer”, zo meldt een politiewoordvoerder.

Liu raakte zwaargewond door de val, werd nog door reddingswerkers met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar niet veel later aan haar verwondingen. Chang overleefde, als bij wonder. De val van de 22-jarige vrouw werd allicht gebroken door een boom, waardoor ze maar lichte verwondingen opliep.

“Krassen in het gezicht”

De dader kon intussen worden gevat. Een aanwezige toerist filmde hem terwijl hij door meerdere agenten werd weggeleid. Het gaat om een fors gebouwde man, die een spijkerbroek, heuptasje en militaire pet droeg. “Hij had krassen in zijn gezicht en op zijn hals”, zo verklaarde de getuige aan de Duitse krant Focus. Verwondingen die de jonge vrouwen hem hadden toegebracht toen ze hem probeerden af te weren.

Het motief van de man - die blijkbaar in hetzelfde hotel als de vrouwen verbleef - is nog niet duidelijk. Mogelijk kon hij het niet verkroppen dat ze hem hadden afgewezen, al wordt ook nog onderzocht of de verdachte geen psychiatrische problemen had. “Hij heeft voorlopig nog geen verklaringen afgelegd en niets wijst erop dat daders en slachtoffers elkaar voor de feiten al kenden”, aldus openbaar aanklager Thomas Hörmann. “Momenteel gaan wij uit van moord, poging tot moord en een seksueel misdrijf.”

Het kasteel van Doornroosje

Slot Neuschwanstein, een kasteel in het Beierse dorp Hohenschwangau, werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de - later waanzinnig verklaarde - koning Lodewijk II van Beieren. Hoewel hij er aanvankelijk helemaal alleen in zou gaan wonen, werd het kasteel al kort na de voltooiing ook toegankelijk voor bezoekers. Met ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar is het nu een van de meest populaire toeristische trekpleisters van Duitsland (en Europa).

Walt Disney heeft het kasteel ooit bezocht en liet zich erdoor inspireren voor de bouw van zijn allereerste themapark: Neuschwanstein stond model voor het kasteel van Doornroosje in Disneyland Californië. Ook in Disneyland Parijs zou later een gelijkaardig kasteel worden opgetrokken.