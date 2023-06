Opmerkelijk beeld: na meer dan 35 jaar knipt Herman Brusselmans (65) zijn lange lokken af

Het was kenmerkend voor Brusselmans, zijn prominent aanwezig kapsel. De laatste jaren een tintje grijzer, maar wel steeds lang. Al sinds 1986 om precies te zijn. In zijn column voor Humo vertelt de schrijver dat hij het meer dan beu was. “Mijn haar was dof, zo dood als een pier. Het brak af langs alle kanten”, vertelt hij ons daags na de knipbeurt. “Dat hangt er ook al 37 jaar, he.”

Het vraagt ook wat onderhoud, zo’n kapsel. “Het was altijd zoveel werk, dat wassen en conditioner gebruiken.” Komt daarbij dat zijn zoontje Ramon, geboren in februari, ook een speeltje vond in de lange lokken van zijn vader. “Mijn zoontje pakte altijd mijn haar vast en zijn vuistjes zaten dan vol. Ik dacht: oké, nu ben ik het echt beu. Gisteren is het geknipt. Ik zie er helemaal anders uit, en dat voelt toch wel wat raar. Maar het is wel veel beter, frisser ook. En misschien word ik nu wat minder snel herkend en aangesproken.”

Raakt hij zo geen deel van zijn imago kwijt, zonder zijn lange lokken? Het kan hem weinig schelen. “Ik ben altijd iemand geweest die helemaal geen imago wil. Ik ben immers altijd geheel mezelf, zoals de uitdrukking luidt.” Of in het Brusselmans: “Fuck het imago.”

