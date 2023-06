BMW rijdt in gracht in Tongeren, bestuurder lichtgewond naar ziekenhuis

Tongeren

In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde er een verkeersongeval op de Maastrichtersteenweg in Tongeren. Rond 1 uur is de bestuurder van een BMW X5 in een gracht gesukkeld. Hij kwam uit richting van Maastricht gereden. Het ongeval gebeurde tegenover de Heesterveldweg.

De man werd met een gebroken pols afgevoerd naar het Vesaliusziekenhuis in Tongeren. Zijn wagen werd getakeld en de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.

