Geen verkeersproblemen bij renovatiewerken aan viaduct Kiewit

Sinds vrijdagavond vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brugdekvoegen op het viaduct van Kiewit, bekend als de Philipsbrug, in Hasselt. Daarvoor is er, voorlopig zonder echte hinder, een omleiding voorzien voor wie vanuit Hasselt wegrijdt.

De werken gebeuren op het brugdek richting Hasselt waar de voegen, aangebracht bij de renovatiewerkzaamheden aan de brug als onvoldoende zijn beoordeeld. Op het brugdek richting Zonhoven is toen al een andere techniek gebruikt die wel voldoet. Het verkeer richting Hasselt wordt, tot maandagochtend, over de andere brug geleid. Wie de stad uitrijdt, volgt ter hoogte van de Corda Campus een omleiding die via de Walenstraat terug naar de Kempische Steenweg leidt. Problemen worden niet echt verwacht en dat blijkt nu ook.

© Sven Dillen