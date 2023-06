Vriendschap tussen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh lijkt hersteld: “Er moet nog veel worden uitgepraat”

Het verhaal is intussen bekend. Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh hebben persoonlijke problemen en dat uitte zich ­donderdag in een soort koude oorlog op het podium van de World Cup of Darts. Ze gunden ­elkaar geen blik. Niet tijdens, en niet na de match. Vrijdag kwamen de twee top­darters opnieuw als een team voor de dag. Is alles dan ­weer ­bijgelegd? En wat met de ­formele klacht die Van den Bergh tegen Huybrechts indiende?