Baasjes dienen klacht in tegen petsitter nadat hond overlijdt: “Combinatie van twee zingen is Eddie fataal geworden”

Franse bulldog Eddie vorig weekend in de dierenkliniek. — © rr

Hoboken

Een koppel uit Hoboken dient klacht in tegen een Nederlandse petsitter nadat hun Franse bulldog Eddie (8) afgelopen weekend bij hem overleed. Volgens hen is de combinatie van een te strak aangespannen wandeltuigje en een wandeling in de hitte Eddie fataal geworden. De petsitter zelf zegt dat hij al drie jaar enkel blije klanten heeft en voelt zich te zwaar aangepakt.