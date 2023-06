Kourtney Kardashian verrast echtgenoot tijdens concert Blink 182: “Travis, ik ben zwanger”

Met een knipoog naar een van de grootste hits van zijn band liet de Amerikaanse realityster Kourtney Kardashian (44) haar echt genoot, Blink 182-drummer Travis Barker (47), weten dat ze in verwachting is van hun eerste kindje samen.

In de videoclip van ‘All the small things’, de hit waarmee de Amerikaanse punkrockband Blink-182 wereldwijd doorbrak in 1999, is een vrouw te zien met een bord met daarop de boodschap: “Travis, ik ben zwanger”. 24 jaar later kreeg Travis (Barker), de drummer van de band, het bord nog eens te zien. Maar nu was het “voor echt”.

Tijdens een optreden van Blink-182 werd Barker verrast door Kourtney Kardashian, de Amerikaanse realityster met wie hij vorig jaar in het huwelijksbootje trad. Ook zij had bordje met dezelfde boodschap erop bij zich.

Zodra hij zijn echtgenote opmerkte, sprong Barker van het podium en baande hij zich tussen de andere toeschouwers door een weg naar Kourtney, waarna de twee een innige zoen deelden. Later bevestigde Kourtney het nieuws nog eens op Instagram: ze was inderdaad zwanger.

Hoewel de 44-jarige Kardashian al drie kinderen had uit een eerdere relatie (met Scott Disick) en ook Barker al twee kinderen heeft, gaat het om het eerste kindje voor de twee samen. De twee probeerden al langer zwanger te worden, maar dat verliep niet probleemloos. Het koppel was altijd zeer open over hun vruchtbaarheidsbehandeling en de ups en downs die daarmee gepaard gingen. Hoewel ze vorig jaar besloten om met de ivf-behandeling te stoppen, zal hun kinderwens nu alsnog in vervulling gaan.

