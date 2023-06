Oorlog tussen zusjes Kardashian: “Kim heeft mijn bruiloft gekopieerd”

In april 2022 trouwde Kourtney met Travis Barker in Italië. Zij en de rest van haar familie droegen toen allemaal kleding van Dolce & Gabbana. Vier maanden later werkte Kim samen met het luxe modehuis voor de Fashion Week in Milaan. Dat viel bij Kourtney niet in goede aarde.

In de serie The Kardashians zegt Kourtney tegen haar zus Kendall Jenner dat ze gekwetst is door de samenwerking. “Het is echt mijn bruiloft kopiëren”, zegt Kourtney. “Ik denk dat Kim tijdens mijn bruiloft al gesprekken heeft gehad met Dolce waar ik niks van af wist. Ze ziet alleen maar dollartekens.” Volgens haar had Kim ook genoeg andere samenwerkingsmogelijkheden.

“Ik begrijp waarom je je op je tenen getrapt voelt”, zegt Jenner, die onpartijdig lijkt te willen zijn. “Als zussen moeten we begrijpen dat als iemand een baan heeft of veel betaald krijgt om iets te doen, we een manier moeten vinden waarop dit voor ons allemaal werkt.”

“Kon niet attenter zijn”

Kim wist helemaal niks van Kourtneys onvrede, totdat haar zus Khloe het haar vertelde. Zij vindt dat haar zus overdrijft. “Ik kon niet nog attenter zijn dan ik was. Ik heb tegen Dolce & Gabbana gezegd dat we de Madonna-collectie, de kantcollectie en alles wat Kourtney droeg op haar bruiloft niet konden doen, uit respect voor haar”, zegt Kim. “Zij weet niet dat ik gesmeekt heb om het nog een jaar uit te stellen.”