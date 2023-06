Arnold Schwarzenegger denkt dat hij presidentsverkiezing van de VS zou winnen, maar een detail zit hem in de weg

Acteur Arnold Schwarzenegger (75) zou zich verkiesbaar willen stellen in de presidentsverkiezingen van de VS. Schwarzenegger denkt zelfs dat hij ze zou winnen. Er is alleen een klein probleem dat hem hiervan weerhoudt.

In de podcast Who’s Talking to Chris Wallace? zegt Schwarzenegger dat hij zich “natuurlijk” verkiesbaar zou stellen als dat kon. “Het veld stond helemaal open in 2016 en ik denk dat dat nu ook het geval is. Ik bedoel: wie is er beschikbaar? Er is momenteel geen persoon die iedereen samen kan brengen”, zegt de acteur. Daarom denkt hij dat hij de presidentsverkiezingen van 2024 zelfs zou winnen. “Het is een no-brainer. Ik zie het zo lukken.”

Er is alleen een probleem: Schwarzenegger is geboren in Oostenrijk en niet in de VS. Pas in 1968 emigreerde hij naar de VS. Hierdoor mag hij niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, ondanks dat hij een Amerikaans staatsburger is. Wel mocht hij van 2003 tot 2011 gouverneur van de staat Californië zijn.

