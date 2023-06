Geen valpartij, wel gewoon een bloedneus: gele trui Mathias Vacek reed tijdrit in Baloise Belgium Tour met ferm bebloed gezicht

Mathias Vacek, de leider van het jongerenklassement in de Baloise Belgium Tour, kwam gehavend over de meet na de tijdrit in Beveren vrijdag. Althans, daar leek het op. De Tsjech was ferm aan het bloeden in het gezicht, maar was helemaal niet gevallen. “Ik had gewoon een bloedneus”

Het was toch even schrikken, toen Mathias Vacek in beeld kwam tijdens de tijdrit in Beveren vrijdag. De leider van het jongerenklassement in de Baloise Belgium Tour reed met een ferm bloedend gezicht rond.

De Tsjech is gevallen of ergens mee in aanraking gekomen, zou je dan denken. Maar neen hoor, Vacek was volledig oké, maar van waar kwam dat bloed dan? “Ik had een bloedneus”, lachte Vacek bij Sporza. “Ik voel me goed, maar wellicht ging het warme weer me niet goed af.”

Geen erg dus, al was het toch niet prettig om mee rond te rijden. Desondanks finishte hij als 15e in de tijdrit en bleef hij zo mooi aan de leiding van het jongerenklassement. Na afloop mocht hij dus op het podium komen met zijn gele trui, deze keer met gewassen gezicht.

© Getty Images