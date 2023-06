Brunssum - Door de oorlog in Oekraïne wordt de impact van het NAVO-hoofdkwartier Joint Force Command in Brunssum, in Nederlands-Limburg steeds groter en zichtbaarder. ‘Brunssum’ speelt een belangrijke rol in het plannen, organiseren en ondersteunen van de militaire afschrikking in Oost-Europa. Brigade-generaal Ronald Rietbergen licht toe.