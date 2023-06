NBA-legende Michael Jordan verkoopt Charlotte Hornets

De Amerikaanse basketballegende Michael Jordan staat op het punt om het merendeel van z’n aandelen van de Charlotte Hornets te verkopen. Jordan is sinds 2010 in het bezit van meer dan 50 procent de aandelen van het team uit North Carolina. Nu heeft hij een akkoord met een groep overnemers.

Jordan’s aandelen worden verkocht aan een groep onder leiding van Gabe Plotkin en Rick Schnall, zo meldt de club. Plotkin is al een tijdje aandeelhouder binnen de club. Schnall bezit dan weer aandelen van Atlanta Hawks, een ander team uit de NBA. Hij probeert die nu te verkopen.

Jordan heeft een akkoord met de groep over de verkoop, maar wil wel een deel van zijn aandelen behouden. De Amerikaanse NBA-legende betaalde 13 jaar geleden ongeveer 250 miljoen euro voor de aandelen. Hoeveel hij er nu voor kan ontvangen, is niet bekendgemaakt, maar de totale waarde van Charlotte Hornets wordt geschat op 2,75 miljard euro.

Wanneer de verkoop is afgerond, komt er een einde aan Jordan’s 13-jarige periode als meerderheidsaandeelhouder van de Hornets. Jordan was momenteel de enige zwarte meerderheidsaandeelhouder in de NBA. Jordan is zesvoudig NBA-kampioen en vijfvoudig MVP en wordt alom geroemd als de beste speler in de geschiedenis van de NBA.