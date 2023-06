Hoe veilig is het om te fietsen in een fietszone? — © Serge Minten / RR

Hasselt/Genk/Diepenbeek/Heusden-Zolder/Tongeren

Op één jaar tijd kwam in Limburg 24 kilometer aan fietszones bij. In een fietszone mag een automobilist geen fietsers inhalen. Maar houdt iedereen zich daar ook aan? Onze reporter kroop op de fiets en deed de test in vijf Limburgse fietszones.