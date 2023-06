Sugar Jackson reageert voor het eerst na zwaar ongeval: “Zo dankbaar dat ik nog leef”

Sugar Jackson (42) stelt het goed. De bekende Antwerpse bokser raakte afgelopen week betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Wommelgem. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen terug thuis om te rusten. “God heeft beslist dat het nog niet mijn tijd was om te gaan.”

Door de pijn kan hij niet lang aan de lijn blijven, maar hij wil toch graag wat meer vertellen over het ongeval en hoe het met hem gaat. De 42-jarige Sugar Jackson Osei Bonsu was woensdagavond op weg om boksles te geven in Boechout toen hij op de Herentalsebaan in Wommelgem betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. “Ik wilde met de auto oversteken toen ik plots werd geraakt door een andere wagen”, vertelt hij. “Ik snap het niet goed, want ik had links en rechts gekeken. Het ging allemaal heel snel. De auto tolde over de baan. Ik voelde op dat moment geen pijn, ik voelde alleen mijn hoofd draaien.” Jacksons auto raakte na de klap nog een andere wagen voordat hij tot stilstand kwam.

De plaats van het ongeval — © rr

De bokskampioen zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden, hij werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem maar verkeerde niet in levensgevaar. “Ik heb een gekneusde rib, wat schaafwonden, een pijnlijke heup en ze hebben mijn linkerhand geopereerd”, vertelt hij. “Er zat een groot stuk glas in en dat hebben de dokters eruit gehaald. Ik mag mijn linkerhand voorlopig niet meer gebruiken, dat is niet evident als linkshandige, maar gelukkig kan ik rekenen op de steun en hulp van mijn vrouw. Ook mijn heup doet nog pijn, want die heeft een grote klap moeten incasseren. Ik dacht ook dat mijn voet was gebroken, maar dat is niet zo. De dokters hebben heel goed werk geleverd.”

Veel geluk gehad

Donderdagavond mocht hij terug naar huis waar hij vooral moet rusten. “Ik wil graag zo snel mogelijk terug gaan werken, maar dat zit er voorlopig nog niet in.” Eind juni moet Jackson opnieuw naar het ziekenhuis voor een check-up. Dan zal duidelijk worden wanneer hij opnieuw les kan geven en kan gaan werken.

Jackson beseft dat hij veel geluk heeft gehad. “Het is ongelofelijk dat ik nog leef. Als ik nu naar de foto’s van het wrak kijk, besef ik hoeveel geluk ik heb gehad. Ik ben God dankbaar dat ik nog leef. Hij vond dat het nog niet mijn tijd was om te gaan. Ik word 115 jaar oud, ik ben er zeker van.”

Volgens Jackson reed de auto die hem raakte te snel, maar de exacte omstandigheden van het ongeval, en wie er mogelijk een fout maakte, worden momenteel nog onderzocht. “Het belangrijkste is dat ik nog leef en dat ik nu thuis bij mijn familie kan zijn. De rest zien we nog wel”, besluit hij.