De Ronde van Zwitserland gaat door, weliswaar zonder Bahrain Victorious en met tijdopname voor klassement op 18,8 km voor finish

De Ronde van Zwitserland gaat ondanks het overlijden van Gino Mäder door, dat liet de organisatie vrijdagavond laat weten. “Na een emotionele dag en een zeer ontroerende rit ter nagedachtenis aan Gino Mäder, is in overleg met zijn familie besloten dat de Ronde van Zwitserland doorgaat.”

“Met deze herdenkingsrit en de finish in Oberwil-Lieli hebben we een waardig decor kunnen creëren ter ere van Gino”, zegt koersdirecteur Olivier Senn. “Vandaag was de slechtste dag van mijn leven. Maar morgen is een nieuwe dag en daar moeten we als organisatie voor zorgen.”

Na overleg met de ploegen en renners zal de zevende etappe zaterdag zoals gepland worden gestart in Tuebach en als een echte wedstrijd worden verreden. De tijdopname voor het algemeen klassement vindt echter al 18,8 kilometer voor de finish plaats. De ritzege wordt beslist op de finishlijn in Weinfelden. De tijdrit op zondag wordt helemaal normaal afgewerkt, waardoor er een eindwinnaar en eindklassement zal zijn.

“Naast de ploegen en renners was ook de familie Mäder voorstander om de ronde te laten doorgaan”, klinkt het. “Na overleg met alle betrokkenen staan ​​wij als directie eensgezind achter deze beslissing en proberen we de laatste twee etappes in een gepaste setting te laten verlopen”, besluit Tourdirecteur Olivier Senn.

Het is nu al zeker dat Team Bahrain Victorious zich terugtrekt en morgen niet aan de start zal verschijnen.