Duitsland verliest alweer oefeninterland in Polen

In een vriendschappelijke voetbalinterland heeft Duitsland vrijdag in Warschau met 1-0 verloren van Polen. Arsenal-verdediger Jakub Kiwior, een jeugdproduct van RSC Anderlecht, scoorde het enige doelpunt in de 31e minuut, waarna een uitstekende doelman Wojciech Szczesny de Poolse netten schoon hield.

Als organiserend land hoeft Duitsland geen EK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Het team van Hansi Flick, in december op het WK in Qatar in de groepsfase uitgeschakeld, speelt vijftien maanden lang oefeninterlands en dat is vooralsnog geen succes. Eind maart werd wel nog met 2-0 gewonnen van het modeste Peru. Daarna werd in Keulen met 2-3 verloren van de Rode Duivels. Tegen Oekraïne werd eerder deze weer ternauwernood een 3-3 gelijkspel uit de brand gesleept. Dinsdag zal er gewonnen moeten worden van Colombia om te vermijden dat er in een crisissfeer naar de interlands in september tegen Japan en Frankrijk toegeleefd moet worden.