Stijn Vreven ligt in poleposition om trainer van KV Oostende te worden

Diepenbekenaar Stijn Vreven ligt in poleposition om de nieuwe trainer van KV Oostende te worden. De kustclub, die zopas degradeerde uit de Jupiler Pro League, is na het ontslag van Dominik Thalhammer op zoek naar een nieuwe coach. Vreven tekende eerder dit jaar nog een contract om volgend seizoen in Tweede Afdeling bij Belisia SV aan de slag te gaan, maar de Bilzense club bevestigt dat ze Vreven laat gaan als de interesse van Oostende echt concreet wordt.