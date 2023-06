De vermoedelijke elf Rode Duivels tegen Oostenrijk: geen Vertonghen, de ervaring van Dendoncker of debuut van Al-Dakhil of Deman?

Na twee interlands is het nog altijd moeilijk in te schatten welke elf bondscoach Domenico Tedesco aan de aftrap zal brengen. Zeker nu Jan Vertonghen, Amadou Onana en Kevin De Bruyne buiten strijd zijn.

Over de defensie bestond er weinig twijfel tot bleek dat Jan Vertonghen niet speelklaar is. Thibaut Courtois uiteraard in het doel. Achteraan de defensie waarmee Tedesco in zijn vorige twee interlands tegen Zweden en Duitsland begon: Castagne-Faes-Vertonghen-Theate. Zonder Vertonghen wordt het puzzelen. Arthur Theate kan naar het centrum schuiven maar wie dan op de linksachter?

In Duitsland probeerde Tedesco nog Alexis Saelemaekers op de linksachter. Dat was een tegenvaller. Timothy Castagne zou kunnen op linksachter maar dan is er geen rechtsachter meer. Theate kan linksachter blijven en dan komen naast Faes, die ook bij Leicester al links centraal in de defensie speelde, nog Leander Dendoncker, Sebastiaan Bornauw of Ameen Al Dakhil in aanmerking. Dendoncker heeft alvast de ervaring om zo goed mogelijk Vertonghen te vervangen. Of wordt Olivier Deman als linksachter voor de leeuwen gegooid? Een defensie met Castagne-Dendoncker-Faes-Theate lijkt ons het meest waarschijnlijk.

Leander Dendoncker lijkt Jan Vertonghen te vervangen in de verdediging. — © BELGA

Puzzel op het middenveld

Het middenveld is in die zin een vraagteken dat het een viermansmiddenveld (zoals tegen Zweden) of een driemansmiddenveld (tegen Duitsland) kan zijn. Met vier is Lukebakio-Mangala-Tielemans-Carrasco het meest waarschijnlijk.

Met drie centraal in het middenveld is het voor de derde koffiedik kijken: Orel Mangala zeker, Youri Tielemans waarschijnlijk maar wie dan de derde? Leander Dendoncker in een meer verdedigende opstelling of Hans Vanaken en mogelijk zelfs Yannick Carrasco. Om Jérémy Doku in de ploeg te krijgen. Daarover straks meer. Ook Mike Trésor wordt genoemd.

Start Carrasco tegen Oostenrijk op het middenveld? — © BELGA

Wat met Doku?

Als er met vier in het middenveld wordt gespeeld, krijgt Romelu Lukaku een ploegmaat naast zich in de spits. Dat is dan Michy Batshuayi, Loïs Openda of zelfs Doku. De laatstgenoemde is beter als hij dichter bij de zijlijn staat.

Met drie centraal in het middenveld komt Dodi Lukebakio rechts van Lukaku en Jérémy Doku of Carrasco links van de spits.

Vermoedelijke elf: Courtois; Castagne, Dendoncker, Faes, Theate; Mangala, Tielemans, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Doku.