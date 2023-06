Industriezone in Tervant Beringen definitief van de baan

In 2014 werd de beslissing al ‘on hold’ gezet en bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het een verkiezingsthema in Beringen. De vrees dat de groene buffer vroeg of laat zou verdwijnen, is nu van de baan. Aan de andere kant van het Albertkanaal wordt het ENA Ravenshout-Noord, ter hoogte van de Kolenhaven, wel gerealiseerd. En al snel zelfs. Er verrijst binnenkort een regionaal bedrijventerrein. Maar is in de buurt veel minder verzet tegen.