Onze man in Zwitserland ziet een peloton in tranen: “Verder koersen of niet? Het zal hoe dan ook moeilijk zijn, we wachten af”

Met een serene memorial ride nam het peloton in Oberwil-Lieli afscheid van Gino Mäder (26). De Zwitser liet uiteindelijk het leven nadat hij in de donderdagrit zwaar ten val was gekomen in de afdaling van de Albulapas. Een heel peloton tot tranen toe bewogen, de pijn hakte er duidelijk in. Of deze Ronde van Zwitserland nog verdergaat, was vrijdagavond nog niet duidelijk.