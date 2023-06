Tienjarige Akari Bastiaens bezorgt 1.100 enthousiaste muziekfans kippenvel in Herkenrode

Vrijdagavond hebben 1.100 liefhebbers van klassieke muziek maar ook van populairder werk van onder meer ABBA en The Beatles, genoten van de tweede editie van Schwung voor het abdissenkwartier op Herkenrode.

“De gedroomde site, waar we een arenagevoel hebben gecreëerd, dat beloond wordt met flink wat zon”, zegt organisator Jasper Lambrechts. “We bieden de mensen een waaier van fijne muziek dat als een trein door de avond dendert. Machinist van dienst is zonder meer dirigent Matty Cilissen die samen met internationaal topviolist Floris Willem - beiden echte Limburgers - de kar trekt. “Met onder meer het tienjarige pianotalent Akari Bastiaens uit Riemst, Hasselts cellist Joachim Jamaer, sopraan Hanne Roos en Jolien Thijs die de boel laten ontploffen en voor flink wat sfeer zorgen.”

Kippenvel

De 10-jarige Akari Bastiaens ui Riemst bezorgde Herkenrode kippenvel. Met virtuoos werk van Mozart zorgde ze, samen met het orkest, voor een prachtig moment, afgesloten met een daverend minutenlang applaus.

© Karel Hemerijckx

Hoe kan Schwung nog straffer? “De Herkenrodesite leent zich daar uitstekend voor met nog fijne andere plaatsen of voor een meerdaags gebeuren op deze plek”, zegt Jasper. “Alleszins zijn we hier volgend jaar in dezelfde periode terug.”