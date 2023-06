Nafi Thiam begint met Duitse vijfkamp aan haar zomerseizoen: “Ik ga twee maanden werk niet beoordelen op één weekend”

Nafi Thiam (28) begint haar zomerseizoen in Ratingen, een saaie vlek in de buurt van Düsseldorf, waar ze zaterdag en zondag een vijfkamp afwerkt. “Wat de concurrentie doet, houdt me niet bezig.“

Op het schaduwrijke terras van het atletenhotel – netjes, degelijk maar ver van de luxe waarin evenwaardige toppers uit tennis, voetbal of golf baden – maakte Nafi Thiam een dag voor haar eerste outdoorevenement van 2023 zo’n twintig minuten vrij voor de vaderlandse pers. Of ze daarbij overliep van enthousiasme? Niet echt.

Zoals bij veel andere toppers uit de olympische sporten staat 2023 vooral in het teken van Parijs 2024, al is dat bij Thiam relatief. Begin maart behaalde ze haar derde Europese indoortitel op de vijfkamp, aangevuld met een nieuw wereldrecord. “Nadien heb ik zo’n twee weken thuis wat rust genomen. Alhoewel rust. Ik ben altijd wel bezig gebleven. Daarna zijn we naar Zuid-Afrika getrokken. Dat wereldrecord heeft aan mijn dagelijkse trainingen niet veel veranderd. Het geeft wel aan dat ik nog altijd een groeimarge bezit.”

Onder haar nieuwe coach Michael Van der Plaetsen legt ze in alle nummers andere accenten. “Dat vraagt wat tijd. Ik voel me goed op training, maar het WK in Boedapest ligt nog twee maanden weg. Sowieso werken we op lange termijn. Daarom heb ik ook geen concrete doelen voor dit weekend, mijn eerste meerkamp van het zomerseizoen. Ik ga geen twee maanden werk beoordelen op één weekend. (schouderophalend) En je moet toch ergens starten. Ik ben vooral benieuwd om te ervaren of die nieuwe accenten renderen of niet.”

Zevenkamp

Het Waals-Vlaamse duo paste voor de klassieker eind mei in Götzis, waardoor de tweevoudige olympisch kampioene zonder zevenkamp naar het WK trekt. “Qua datum viel Götzis niet goed. Geen probleem: ook in de aanloop naar de Spelen van Tokio en het WK in Eugene heb ik geen zevenkamp gedaan. ” Van der Plaetsen vult aan: “Waar Nafi start, staat ze altijd onder druk. Mensen verwachten altijd topprestaties. Dan kan je beter kiezen voor een wat meer ontspannen evenement als dit. En nadien opbouwen naar het WK.“

Dat met Anna Hall een altijd maar verbeterende concurrente opduikt – eind mei haalde de 22-jarige Amerikaanse met 6.988 punten de vijfde beste score ooit – brengt Thiam niet aan het wankelen. “Of ze mij verrast heeft? Die vraag heb ik ook in Istanboel gekregen. En ik zal mijn antwoord herhalen: eigenlijk ben ik totaal niet bezig met wat de concurrentie doet. Ik concentreer me op mezelf, wat ik altijd gedaan heb. Maar voor pers en publiek is het altijd leuk als er een mooie strijd is.“