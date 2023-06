VIDEO. Nu mét vuistjes: Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh zwoegen, maar staan in tweede ronde World Cup of Darts

Het verhaal is intussen bekend. ‘The Hurricane’ en ‘The DreamMaker’ hebben persoonlijke problemen en dat vertaalde zich donderdag in een soort Koude Oorlog op het podium tijdens hun wedstrijd tegen Finland, die weliswaar met droge 4-0 cijfers gewonnen werd.

Voor de partij tegen China werd een hartig woordje gesproken en de twee topdarters besloten om opnieuw als een team voor de dag te komen. “Hoewel er in de toekomst nog enkele problemen moeten opgelost worden, zijn we allebei volledig toegewijd om als team ons best te doen om de World Cup of Darts voor België te winnen en om onszelf, onze families en ons land op de beste manier te vertegenwoordigen”, klonk het.

En zo geschiedde. Van den Bergh en Huybrechts zagen mekaar deze keer wel staan op het podium. Er kon zelfs een knuffel vanaf voor de opwarming en de twee deelden opnieuw vuistjes uit na elke worp. En ze leken zowaar gebeten om zich te laten zien, met scores van 100 - 140 - 100 om meteen op een finish te komen op de worp van Zong Xiao Chen en Lihao Wen. Van den Bergh lukte bij een finish van 120, waarna Huybrechts drie pijlen miste op dubbel 10 en China zowaar op 1-0 kwam.

Geen paniek bij de Belgen, die via een 180 van Van den Bergh al snel op een finish kwamen. Huybrechts knalde dan 62 van het bord 1-1. Meteen goed voor de kwalificatie voor de volgende ronde. China was echter klaar voor een gevecht en behield zijn eigen leg via dubbel 2. Op de eigen worp ging het dan weer een pak beter voor Van den Bergh en Huybrechts, die 84 finishte voor 2-2.

China was echter opnieuw te goed op de eigen leg, en de Belgen op die van hen: 3-3 en een decider. En dat met België rond de 95 gemiddeld en China nooit in de 80… Gekke sport. China weerde zich, maar onze landgenoten scoorden iets beter en kregen de eerste kans op winst. Huybrechts kon 170 niet afmaken, maar Van den Bergh deed dat wel op 86. Met een schreeuw en knuffel van Huybrechts erbij: