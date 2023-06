Dader van zwaarste antisemitische aanval ooit in VS schuldig bevonden aan acht moorden

De dader van een aanval in een synagoge in Pittsburgh in 2018, de meest dodelijke voor joden in de geschiedenis van de Verenigde Staten, is vrijdag schuldig bevonden aan meervoudige moord.

Robert Bowers, een blanke chauffeur van vijftig, werd beschuldigd van elf moorden die gepleegd werden op 27 oktober 2018 in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. De verzwarende omstandigheid antisemitisme werd eveneens bewezen verklaard.

De man riskeert de doodstraf. In een tweede fase van het proces zal worden bepaald of Bowers door de federale rechtbank in Pennsylvania moet worden veroordeeld tot levenslang of tot de doodstraf.

© AP