Met Excel Moeskroen en KAS Eupen redde hij zich drie seizoenen op rij in de Jupiler Pro League, met KSC Lokeren kende Mickaël Tirpan minder succes. Sinds januari 2020 speelt hij in het buitenland: eerst bij Kasımpaşa SK, dan bij Fortuna Sittard, en sinds vorig jaar weer bij Kasımpaşa. Deze boeiende carrière vraagt erom dat we ons oor te luister leggen bij de 29-jarige middenvelder.

Tirpan brengt zijn dagen momenteel door in België, waar hij een leuke tijd wil beleven met zijn gezin. “Het seizoen in Turkije is nauwelijks een week geleden afgelopen. Door de zware aardbeving die er in het voorjaar heeft plaatsgevonden, hebben we langer moeten voetballen dan normaal”, vertelt de ex-speler van onder andere FCV Dender, Boussu Dour Borinage en Seraing.

Zo zijn we meteen beland bij het opmerkelijkste feit van het afgelopen seizoen van Tirpan. De 29-jarige verdediger maakte de aardbevingen in Turkije en Syrië in februari vanop de eerste rij mee. “Wij zaten erin omdat wij dat weekend uitgerekend bij Hatayaspor speelden. Wij zaten toen op hotel in Antakya, waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. We hebben ons hotel naar alle kanten voelen trillen en hebben om drie à vier uur ’s nachts moeten rennen voor ons leven. We mogen van geluk spreken dat ons hotel uiteindelijk niet is doorgezakt. Ja, dit heeft een impact gehad op iedereen van onze ploeg”, getuigt Tirpan, die op sportief vlak gelukkig wél positief kan terugblikken.

Trainerswissel te veel

“Persoonlijk heb ik wel een vrij goed seizoen achter de rug. Door de trainerswissel te veel heb ik de laatste vijf wedstrijden niet kunnen meespelen. Een heel seizoen lang was ik een vaste waarde, maar plots besloot de vierde trainer van het seizoen dat ik niet meer mocht meedoen. Dat is helaas part of the job. Maar ik kan eigenlijk niet klagen: ik heb afgelopen seizoen 31 wedstrijden mogen spelen.”

Bij die 31 wedstrijden horen ook vijf wedstrijden in de Eredivisie. Jawel, Tirpan begon het afgelopen seizoen bij Fortuna Sittard, dat hem in de zomer van 2021 definitief overnam van Kasımpaşa. En toch keerde hij een jaar later terug naar zijn moederclub.

“Ik was definitief overgestapt van Kasımpaşa naar Fortuna, maar er zijn contractuele dingen gebeurd die maakten dat een terugkeer naar Turkije makkelijker was. Ik ga niet in detail treden, want Fortuna Sittard is een club die ik nog steeds graag heb” Mickaël Tirpan

“Het was mijn wens om bij Fortuna Sittard te blijven. Enerzijds omdat ik mij er goed voelde, maar natuurlijk ook omdat het goed was voor mijn gezin. Helaas noopten de omstandigheden mij ertoe om een beslissing te maken voor mezelf en mijn gezin. Ja, ik was definitief overgestapt van Kasımpaşa naar Fortuna, maar er zijn contractuele dingen gebeurd die maakten dat een terugkeer naar Turkije makkelijker was. Ik ga niet in detail treden, want Fortuna Sittard is een club die ik nog steeds graag heb, maar niet alle afspraken werden nagekomen, en dan moet je een beslissing nemen”, aldus het jeugdproduct van SK Vlezenbeek en FC Brussels.

Mickaël Tirpan in het shirt van Fortuna Sittard. — © imago images/Pro Shots

Niet aan toekomst denken

En nu opnieuw een seizoen in Turkije, waar Kasımpaşa vorig seizoen tiende eindigde in de hoogste divisie? Zo ziet het er volgens Tirpan voorlopig naar uit. “Ik lig er sowieso nog een jaar onder contract. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel dat er hier en daar interesse is vanuit België en andere landen. Voorlopig probeer ik evenwel zo veel mogelijk te genieten van de tijd die ik met mijn vrouw en dochtertje kan doorbrengen. Aan de toekomst wil ik vandaag nog niet te veel denken.”