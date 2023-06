Voor emotionele leider Mattias Skjelmose hoeft Ronde van Zwitserland niet meer door te gaan: “Wil naar huis en slapen”

Na het geneutraliseerde eerbetoon van vrijdag voor de overleden deelnemer Gino Mäder (Bahrain-Victorious) is het de vraag wat er met het slotweekend van de Ronde van Zwitserland zal gebeuren. “Ik ben niet zeker wat ik daar zelf over denk”, zegt geletruidrager Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo).

De zesde etappe in de Ronde van Zwitserland werd na het tragische overlijden van Mäder aangepast naar een eerbetoon van negentien kilometer op de wegen van de finale. “Het was heel vreemd om vandaag op een fiets te zitten”, vertelde een geëmotioneerde Skjelmose daarover. “Het raakte me heel hard toen ik slechts zes renners van Bahrain Victorious over de aankomst zag gaan. Dat duwde me emotioneel naar mijn grens.”

Wat er zaterdag en zondag met de zevende en achtste etappe van het slotweekend van de Ronde van Zwitserland zal gebeuren, is nog niet bekend. “De neutralisatie van vandaag voelde juist, want de ouders van Gino wilden dit”, aldus Skjelmose. “Ik weet niet wat er met de volgende ritten gebeurt, en ik ben niet zeker wat ik er zelf over denk. Momenteel wil ik enkel naar huis gaan en slapen.”

De 26-jarige Mäder overleed vrijdag om 11u30 aan de gevolgen van zijn zware crash van donderdag in de finale van de vijfde etappe.