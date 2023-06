Recordinternational Jill Boon voorspelt Red Panthers gouden toekomst: “Op dezelfde leest geschroeid als de Red Lions”

Bondscoach Raoul Ehren bereidt minutieus het EK voor dat in augustus in Duitsland wordt betwist. Belgisch recordinternational Jill Boon (36) voorspelt de Red Panthers alvast een gouden toekomst en volgt de prestaties in de Pro League op de voet. Vanavond om 20.40 uur nemen de Red Panthers het daarin op tegen Australië.

Jill Boon telt 304 caps, waarmee de Brusselse nog steeds recordinternational is, maar na de Olympische Spelen in Tokio haakte de forward van Racing Brussel af. “Na Tokio werd voor verjonging gekozen. Ergens was dat wel even slikken, maar hockey is een ploegsport waarbij individuele voorkeuren ondergeschikt zijn aan de groep. Sedert mijn afscheid als Red Panther werd ik supporter nummer één. De nationale ploeg beschikt over een goede mix van talent en ervaring en kan wedijveren met de wereldtop. Tien jaar geleden werd een planning ontvouwd bij de Red Lions en daarvan werden intussen de vruchten geplukt. Bij de vrouwen zie ik nu een voorbereiding die op dezelfde leest geschoeid is. In de Pro League werden al schitterende resultaten geboekt. De Pro League vormt een goede voorbereiding op het EK, terwijl er ook punten geoogst kunnen worden voor de wereldranking.”

De twee komende wedstrijden in de Pro League worden in Antwerpen betwist met vanavond al de clash tegen Australië. Jill Boon moedigt de Red Panthers aan van uit haar Portugese vakantieoord nadat ze met Racing Brussel derde werd in de Belgische competitie. “We werden in de halve finales van de play-offs helaas gewipt door de latere landskampioen Gantoise. We wonnen de heenwedstrijd nochtans met 2-1, maar verloren in Gent met 3-1. Gantoise haalde het in de finale van Dragons met shoot-outs, wat uiteraard steeds een loterij betekent. Volgend seizoen doen we een gooi naar de landstitel nadat we drie jaar op rij als derde finishten. Het wordt mijn laatste seizoen als speelster. Nadien wil ik als trainster mijn ervaring doorgeven aan de jonge garde.”

Klaar om prijzen te pakken

Jill Boon is de zus van Tom Boon die nog steeds een van de vaandrigs is bij de Red Lions en als topschutter de competitie afsloot met Leopold Ukkel, dat eveneens in de halve finales van de play-offs sneuvelde tegen Gantoise. “Ik speelde twaalf jaar lang bij de nationale ploeg. Ik durf te stellen dat de Red Panthers klaar zijn om prijzen te pakken. Details bepalen straks over winst en verlies in het EK. Zelf speelde ik vier jaar lang met Oranje-Rood Eindhoven in de sterkste competitie van de wereld. De Belgische competitie werd intussen ook steeds sterker. Het is tijd om te oogsten.”