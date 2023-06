NBA-ster Ja Morant krijgt 25 (!) wedstrijden schorsing na herhaaldelijk zwaaien met wapen in nachtclub

De Amerikaanse basketballer Ja Morant heeft van de NBA een schorsing van 25 wedstrijden gekregen voor het zwaaien met een vuurwapen in een nachtclub. Dat meldt de Amerikaanse basketbalcompetitie vrijdagavond in een statement op zijn website.

De 23-jarige Morant werd begin maart al voor acht wedstrijden geschorst omdat hij in de nacht van 3 op 4 maart in een video op sociale media toonde dat hij een pistool vasthield in een nachtclub in Glendale (Colorado). De lokale politie opende een onderzoek naar het gedrag, maar concludeerde “onvoldoende bewijzen te kunnen vaststellen om iemand te beschuldigen van een misdaad”. “Er werden ook geen klachten of onregelmatigheden gemeld”, zo klonk het toen.

Morant betoonde achteraf zijn spijt en nam ook deel aan een therapieprogramma. “Ik moet verantwoordelijker en slimmer zijn en slechte beslissingen vermijden”, verklaarde hij. Het ging niet om zijn eigen wapen. Volgens een onderzoek van de NBA was hij op het moment dronken.

Het was niet het eerste incident waarbij Morant betrokken was. In juli vorig jaar sloeg hij in zijn eigen huis een zeventienjarige jongeman “twaalf tot dertien keer”. Hij zou daarbij uit zelfverdediging hebben gehandeld.

In mei dook opnieuw een video op waarin Morant opnieuw een wapen leek vast te houden, waarop de NBA hem nu voor een langere tijd schorst. De schorsing werkt met terugwerkende kracht en zonder doorbetaling van zijn salaris.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 18 oktober. Morant kan pas op zijn vroegst pas in december weer spelen.