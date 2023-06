140 Belgische atleten vanaf volgende week aan de slag op Europese Spelen: 124 rechtstreekse tickets voor Parijs 2024 op het spel

De Europese Spelen zijn aan hun derde editie toe. Meer dan 7.000 atleten doen tussen 21 juni en 2 juli in Polen een gooi naar Europese titels en/of (on)rechtstreekse tickets voor de Olympische Spelen. Daarbij maar liefst 140 landgenoten, dat zijn er 17 meer dan op de Spelen in Tokio. België wordt vertegenwoordigd in 21 van de 29 sporten.

De meer bekende namen vinden we vooral in het atletiek. De Europese Spelen gelden daar als een Europees ploegenkampioenschap. De Belgische atletiekdelegatie is met 49 atleten de grootste. In het vernieuwde concept van de European Team Championships treedt België aan tussen de zestien beste teams van Europa. Ons land zal vooral moeten bikkelen om de degradatie in de eerste divisie te ontlopen. Met de broers Borlée en Camille Laus, Hanne Claes en Cynthia Bolingo in de gemengde 4x400m heeft Team Belgium alvast een sterke troef. Dat nummer is trouwens het enige atletieknummer waarvan het resultaat ook meetelt voor de olympische ranking. Staan onder meer ook nog op de deelnemerslijst: polsstokspringer Ben Broeders, 1500m-loopster Elise Vanderelst, 100m-sprintster Rani Rosius, hordeloopster Anne Zagré en Julien Watrin (400 meter horden).

De Belgische gemengde 4x400m kan in Krakau ook een stap zetten naar Parijs 2024 — © BELGA

Rechtstreekse olympische tickets op het spel

In twaalf sporten tellen de prestaties in Krakau mee voor de olympische ranking, die als basis dient voor het toekennen van olympische tickets. In tien sporten wordt het pas echt interessant. Daar vallen 124 rechtstreekse tickets voor Parijs 2024 te verdienen: boogschieten, boksen, breaking, kajak slalom, duiken, moderne vijfkamp, rugby sevens, schieten en tafeltennis.

“De sporten met een rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn voor ons de komende twee weken de prioriteit”, vertelt Olav Spahl, Chef de mission voor Team Belgium in Krakau-Małopolska. “Er zijn een aantal atleten die een dikke kans hebben om hun ticket af te dwingen. Ik denk spontaan aan Oshin Derieuw, Mayssen Lambot en Vasile Usturoii in het boksen. Als zij doorstoten naar de halve finales, dan zijn ze nominatief geplaatst voor de Spelen. Vasile is Europees kampioen dus hij is zeker een van de topkandidaten om zo’n ticket te veroveren”, legt Spahl uit.

Olav Spahl — © BELGA

Breaking maakt volgend jaar zijn olympisch debuut. Met Cis Backeljau, Lucas El Raghibi, Camine Van Hoof en vooral Maxime ‘MadMax’ Blieck vertegenwoordigen vier B-boys en B-girls de Belgische kleuren in Polen. “Het is een schitterende competitie die op een schitterende venue zal georganiseerd worden. Wij hebben vier breakers die zeker in aanmerking komen. Ik ben ook benieuwd naar de mannen en vrouwen van de rugby sevens. Onze nationale rugbyploegen in de olympische variant van de sport krijgen een gouden kans in Krakau. In het twaalflandentoernooi zijn de drie Europese toplanden afwezig omdat ze als deelnemers aan de World Series niet mogen meedoen aan dit toernooi. Op de recente Challenger Series in Zuid-Afrika bewezen de Belgen dat ze in een gelijkaardig deelnemersveld de top-vier kunnen halen. De winnaar van elk twaalflandentoernooi mag sowieso naar Parijs, de nummers twee en drie mogen later herkansen.”

Olympische ranking

In acht andere sporten zijn er voor de Belgische atleten punten te verdienen voor de olympische ranking. Dat is zo in het 3x3 basket, tafeltennis, schermen (teamcompetitie), triatlon, badminton, taekwondo, mountainbike en atletiek (wel uitsluitend voor de 4x400m gemengd). “Voor veel van die sporten zijn deze Europese Spelen niet het piekmoment van het seizoen omdat er nog een WK volgt of al is geweest”, geeft Spahl toe. “Bovendien zijn er een heleboel sporten waar België traditioneel goed in is niet geprogrammeerd in Polen. Er is geen gymnastiek, wielrennen, judo, hockey, paardensport… dat heeft natuurlijk een invloed op het aantal medailles dat we kunnen halen. Maar ook zonder deze sporten blijven deze Europese Spelen interessant genoeg om te volgen. Ik kijk uit naar hoe we het zullen doen in minder bekende sporten zoals schermen en de moderne vijfkamp. Ik ben benieuwd hoever we daarin staan en of we ook daar een gooi zullen kunnen doen naar een plek op de Spelen in Parijs. Tot slot staan er ook vier niet-olympische sporten op het programma: karate, muaythai (of thaiboksen) en padel. Misschien worden zij ooit wel toegevoegd aan de Olympische Spelen, dus het is belangrijk om te kijken wat we daar waard zijn.”

“Atletendorp met het niveau van één ster”

De omstandigheden in het atletendorp waar Team Belgium tijdens de Europese Spelen in het Poolse Krakau zal verblijven, zijn lager zijn dan de standaard die de Belgische atleten gewend zijn. Al toont de Belgische delegatieleider Olav Spahl begrip voor het organisatiecomité. Hij verwijst naar de oorlog in buurland Oekraïne, die een grote vluchtelingenstroom richting Polen in gang zette. “We zijn dankbaar dat Polen deze Europese Spelen wil organiseren, maar de afgelopen vijftien maanden waren voor het land een uitzonderlijke situatie. Er zijn anderhalf miljoen mensen voor de oorlog vanuit Oekraïne gevlucht naar Polen. Zij kregen ter plaatse huisvesting en zo meer. Als BOIC voelen wij dat de focus in Polen uiteraard meer gericht is op humanitaire vragen dan op het organiseren van een topsportevenement”, zegt Spahl.

De verblijfsomstandigheden in het atletendorp in Krakau, dat gesitueerd is op een studentencampus, halen volgens de delegatieleider “hoogstens twee sterren, en eerder een ster”. “Als we de situatie vergelijken met wat atleten gewoon zijn en kennen om hun beste prestatie te kunnen leveren op een EK, dan zitten we hier met een heel laag niveau. Het is eerder de stijl van een hostel (jeugdherberg). We moeten goed bekijken voor welke atleten dit OK is en voor wie we andere oplossingen nodig hebben. Want uiteraard gaat het op dit toernooi om quotaplaatsen voor de Spelen, om Europese kampioenschappen en medailles. Voor andere landen gelden deze omstandigheden natuurlijk ook, maar we merken toch dat er tussen de gebouwen in het atletendorp grote verschillen zijn. We zijn nu in onderhandeling om toch gunstige condities te verkrijgen.”

Zondag reizen de eerste Belgische atleten af naar Polen. Woensdagavond staat op de openingsceremonie in Krakau op het programma.