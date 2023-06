Finse regering kondigt strenger migratiebeleid aan

Het doel van mijn regering is “een sterk en zorgzaam Finland”, zei Orpo vrijdag. “Als Finland sterk is, zal het in staat zijn om te zorgen voor de basisbehoeften van zijn burgers en de veiligheid van Finland.”

Orpo’s Nationale Coalitiepartij ging eerder, na wekenlange onderhandelingen, akkoord met een samenwerking met de rechtse antimigratie Finnenpartij, de Zweedse Volkspartij in Finland en de Christendemocraten. Orpo vervangt daarmee de sociaaldemocratische premier Sanna Marin. De coalitie wil dit weekend onder het nieuwe programma haar handtekening zetten.

De leider van de rechtse Finnenpartij Riikka Purra kondigde een “paradigmaverschuiving” aan wat betreft migratie. Verblijfsvergunningen worden beperkt in de tijd en teruggebracht tot het EU-minimum. Gezinshereniging zal worden aangescherpt, net als de voorwaarden voor het verlenen van asiel. Het vluchtelingenquotum wordt teruggebracht tot 500. Volgens Purra zal ook de immigratie van geschoolde arbeiders strenger worden gecontroleerd.

“De regering zal uitgebreide hervormingen doorvoeren in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt om het gemakkelijker en rendabeler te maken om werk te vinden of als ondernemer te werken”, luidde het voorts in een verklaring.

Oppositiepartijen en vakbonden bekritiseren intussen de coalitie, omdat ze de rechten van werknemers zou willen verzwakken. Zo is de toekomstige regering bijvoorbeeld van plan om de werkloosheidsuitkeringen te verlagen, ontslag te vereenvoudigen, het stakingsrecht aan te scherpen en de vergoeding voor de eerste ziektedag af te schaffen.

De Finnenpartij krijgt zeven ministersposten, slechts één minder dan Orpo’s Nationale Coalitiepartij. Naar verluidt zou partijleider Purra de post van Financiën binnenrijven. De partij zou ook Binnenlandse Zaken en Justitie voor haar rekening nemen. De Zweedse Volkspartij is goed voor twee ministers, de christendemocraten krijgen één post in het kabinet.

De regeringsonderhandelingen duurden zeven weken, wat langer is dan normaal voor de Finse politiek, naar verluidt omdat er onenigheid was over het klimaatbeleid en de migratiepolitiek. “We hebben meningsverschillen gehad over bepaalde punten en ik ben zeker dat we er nog zullen hebben, maar wat ons verbindt is dat we Finland op orde willen hebben”, aldus nog Orpo donderdag.

De rechtse en eurosceptische Finnenpartij maakte al eens deel uit van de Finse regering, tussen 2015 en 2018. Bij de jongste verkiezingen haalde ze een recordscore van ruim 20 procent.