Baron Edgar Kesteloot (100), medeoprichter van voorloper Natuurpunt, overleden

Baron Edgar Kesteloot, medeoprichter en voorzitter van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) waarvan de Vlaamse tak nadien opging in Natuurpunt, is woensdag op honderdjarige leeftijd overleden in zijn huis in Sint-Pieters-Woluwe. Dat hebben zijn familie en Natuurpunt bekendgemaakt.

Edgard Kesteloot is een pionier en markante figuur van de natuurbescherming in België. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten, wetenschapper en televisiepersoonlijkheid. Velen kennen hem van ‘Le Jardin Extraordinaire’ op RTBF. Hij schreef heel wat natuurboeken en wetenschappelijke publicaties. Verder was hij politicus voor de liberale Mouvement Réformateur in zijn thuisgemeente Sint-Pieters-Woluwe.

In 2002 werd hij in de adelstand verheven door koning Albert, die hem de titel van baron verleende. Tien jaar later werd zijn naam gegeven aan een natuurgebied in het Luikse. Ook internationaal kreeg hij de nodige erkenning: in september 2022 ontving hij de Birdlife International Conservation Achievement Award.

“Met Edgar Kesteloot verliezen we een pionier in het natuurbehoud. We zijn hem enorm dankbaar voor alle inspanningen die hij deed voor de natuur en de natuurbescherming. Hij was zijn tijd ver vooruit toen hij zestig jaar geleden al voordrachten gaf over klimaatopwarming, het teveel aan CO2 en de problematische vogelvangst. Hij deed ook enorm veel inspanningen om natuur aan te kopen, wat in de jaren 1970 revolutionair was. Eén van zijn symbooldossiers was de aankoop van natuurgebied De Blankaart, waar nu iedereen kan genieten van topnatuur”, brengt Bart Vangansbeke, voorzitter van Natuurpunt, hulde.

De begrafenis vindt plaats in de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters-Woluwe, op dinsdag 20 juni om 10.30 uur.