Hasselt

De Tsjetsjeense gemeenschap in Limburg verhuist haar cultureel centrum nog deze zomer van de Hasseltse Walenstraat naar de Sint-Truidersteenweg. In Sint-Lamrechts-Herk hebben ze, met steun van Tsjetsjenen uit heel Europa, café The South gekocht. In de zomermaanden willen ze daar hun activiteiten opstarten.