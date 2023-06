Wendy Van Wanten geeft forfait voor shows in Het Witte Paard “na dwingend advies van de dokter”

De middagshows van Jan Van Dyke zouden opgeluisterd worden met een passage van Wendy Van Wanten, maar dat gaat dus niet door. “Na dwingend advies van de dokter besluit Wendy Van Wanten tijdelijk een stap opzij te zetten voor de nieuwe middagshow ‘Van Dyke & Friends’”, klinkt het in een mededeling van Het Witte Paard. “Gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Uit respect voor Wendy gunnen we haar de tijd die ze nodig heeft om te herstellen”, aldus zaakvoerder Ben Van Den Keybus.

Geen sinecure

Vorige week werden de drie verschillende zomershows van Het Witte Paard nog gepresenteerd, inclusief Wendy Van Wanten. Sasha Rosen werd alvast aangeduid als haar vervangster. Ze genoot een opleiding in Engeland en speelde verschillende rollen in musicals zoals ‘Romeo en Julia’, ‘Dolfje Weerwolfje’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Mamma Mia!’. “Het is geen sinecure om zulke grote schoenen te vullen, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat Sasha de geknipte persoon is”, zegt Van Den Keybus.