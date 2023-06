BV Hotspot. Viktor Verhulst leeft als God in Frankrijk en waarom rolt Laura Tesoro over de grond?

We konden deze week allemaal genieten van warmere temperaturen en dat zorgde voor de nodige vakantiesferen. Ook de BV’s ontspanden zich de afgelopen dagen en dat zorgde voor enkele mooie kiekjes.

Afgelopen zondag vierden we Vaderdag en die gelegenheid greep Linde Merckpoel aan om haar de daddy-oo in haar leven in de bloemetjes te zetten.

Liftend tot op Graspop geraken, het is eens iets anders.

Laura Tesoro rolde deze week letterlijk over de grond van het lachen.

36 worden, dat is… Genieten van een grote taart en klanten stickers cadeau doen - toch als je Eva Mouton heet.

Kat Kerkhofs vond het wel tijd voor een eerbetoon aan Napels en daarmee krijgen we een inkijkje in haar leven.

Het leven in Frankrijk, dat is… Pintjes drinken, zeilen en genieten van een pizza, volgens Viktor Verhulst.