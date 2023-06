Onlinewinkel Unigro zet activiteiten stop: 138 jobs verdwijnen

Unigro verkoopt een hele reeks producten, gaande van meubels en beddengoed, over huishoudtoestellen, smartphones en computers, tot games, babyspullen, tuingereedschap en fietsen. Het werd in 1948 opgericht als postorderbedrijf en maakt sinds 2014 deel uit van de Duitse Otto Group.

De webwinkel was al enkele jaren verlieslatend, en de directie vond geen oplossing. De concurrentie van grotere spelers was groot, en de kosten te hoog. Begin mei kondigde de directie aan het personeel aan de activiteiten te willen stoppen. Dat is nu definitief geworden.

“We beseffen dat onze medewerkers nu duidelijkheid willen hebben over de begeleidingsmaatregelen en willen daarom snel een constructieve dialoog aangaan met onze sociale partners om een evenwichtig sociaal plan te bespreken in het belang van alle betrokken medewerkers”, zegt Unigro-topman Yves Moens.

Bart Leybaert van de socialistische vakbond BBTK zegt dat de gesprekken met de directie constructief verlopen. Er wordt vooral ingezet op begeleiding naar nieuw werk voor het personeel, zegt hij. “Veel werknemers werken al lang voor Unigro, en hebben al lang niet meer gesolliciteerd.”