Rusland heeft nucleaire wapens overgedragen aan Wit-Rusland: “Het is gebeurd”, zegt Poetin

“Het is gebeurd, de eerste nucleaire wapens zijn geleverd op het grondgebied van Wit-Rusland.” Dat heeft Russisch president Vladimir Poetin vrijdag gezegd op een economisch forum in Sint-Petersburg.

Eind maart had Poetin al laten weten dat hij kernkoppen naar bondgenoot Wit-Rusland zou brengen. In een op televisie uitgezonden verklaring tijdens een ontmoeting met zijn Wit-Russische ambtsgenoot Aleksandr Loekasjenko had Poetin vorige week gezegd dat de bouw van de opslagfaciliteiten in het buurland tegen 7 of 8 juli klaar zou zijn, waarna de overbrenging van de nucleaire wapens kon starten.

Maar volgens Poetin zijn de eerste kernwapens intussen dus al geleverd. “Aan het einde van de zomer, aan het einde van het jaar, zullen we dit werk voltooien”, aldus Poetin nog, zonder daarover verder in detail te treden.

Druk

Met de beslissing om kernwapens buiten Rusland te stationeren, probeert Rusland druk uit te oefenen op de westerse landen binnen de NAVO. Die steunen Oekraïne, dat in februari vorig jaar werd binnengevallen door Rusland, onder andere ook via Wit-Rusland.

Rusland zegt dat het zelf de controle behoudt over de kernkoppen. Het gaat om zogenaamde ‘tactische’ nucleaire wapens, die nog enorme schade kunnen aanrichten, maar een kleiner bereik hebben dan ‘strategische’ kernwapens.