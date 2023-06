Hoort een naaicursus wel of niet thuis in het avondonderwijs? — © David Van Hecke

Brussel

Momenteel telt het volwassenenonderwijs 366 opleidingen met vijf of minder cursisten. “Minister Weyts is aan het bekijken of hobbyrichtingen met weinig inschrijvingen nog nodig zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA).