Hasselt

Vrijdag is de boulderzaal ‘Monk’ in het Hasselt TT-center geopend. Over een oppervlakte van 1.750 vierkante meter zijn daar 650 vierkante meter aan klimwanden ter beschikking, in negen verschillende moeilijkheidsgraden, voor elk wat wils dus. En mocht het fout gaan of ben je uitgeklommen op je route, dan liggen overal lange dikke valkussens.