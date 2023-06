Motorrijder slipt over oliespoor in Boekt: een gewonde

Heusden-Zolder

Op de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Boekt is vrijdag rond 14.15 uur een motorrijder over een oliespoor geslipt. De 51-jarige man uit Zonhoven viel en liep verwondingen op. De olie was afkomstig uit een tractor waarvan de leiding was gesprongen. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen.