Bestelwagen verliest stelling op Boekrakelaan in Bokrijk

Genk

In een bocht van de Boekrakelaan in Bokrijk is de aanhangwagen van een bestelwagen met een gedemonteerde stelling gekanteld. Daarbij kwam een deel van de lading op het wegdek terecht. De aanhangwagen was om een nog ongekende reden losgeraakt van de bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond. De verkeershinder bleef beperkt.