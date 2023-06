Gino Mäder is helaas de nieuwste naam in (veel) te lange lijst van dodelijke slachtoffers in het wielrennen van voorbije 20 jaar

Veel te lang is de lijst van dodelijke ongevallen in het wielrennen. Een overzicht van de fatale incidenten - op training en tijdens de wedstrijden - van de voorbije twintig jaar.

- 2003: Andrei Kivilev (Kaz) bezwijkt in het ziekenhuis van Saint-Etienne daags na een val in de tweede etappe van Parijs-Nice. Het ongeval zal leiden tot de helmplicht in de koers.

© BELGA

- 2003: De Est Lauri Aus, die zijn hele carrière voor Franse ploegen reed, wordt tijdens een trainingstocht aangereden een dronken automobilist. Ter zijner nagedachtenis wordt sinds juli 2004 de Lauri Aus Memorial georganiseerd.

-2004: Tim Pauwels, de oudere broer van Kevin Pauwels, komt na hartfalen om het leven tijdens de cross van Erpe-Mere.

- 2005: Alessio Galletti (Ita), bekend als knecht van Mario Cipollini, overlijdt tijdens een klim in de Spaanse wedstrijd Subida al Naranco.

- 2005: De Australische Amy Gillett overlijdt nadat een auto inrijdt op haar en vijf ploegmaats in voorbereiding op de Thüringen Rundfahr.

- 2006: Isaac Galvez (Spa) komt zwaar ten val in de Zesdaagse van Gent. Hij wordt ter plaatse nog gereanimeerd, maar overlijdt bij zijn overbrenging naar het ziekenhuis aan inwendige bloedingen.

- 2008: Bruno Neves (Por) komt tijdens een rit van de Clássica de Amarante ten val bij snelheid van meer dan 40 km/u. Neves sterft tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis.

- 2009: De beloftevolle Frederiek Nolf overlijdt tijdens de Ronde van Qatar in zijn slaap.

- 2009: De Wit-Russische Zinaida Stahurskaya, wereldkampioene in Plouay in 2000, botst op training met een auto en overlijdt ter plaatse.

- 2010: De 19-jarige wielerbelofte Thomas Casarotto (Ita) komt in de derde etappe van de Giro del Friuli in botsing met een auto en belandt in een coma. Enkele dagen later overlijdt hij.

- 2011: Wouter Weylandt (Bel) overlijdt na een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 km van de aankomst in de derde etappe van de Giro.

© gia

- 2011: De Zuid-Afrikaanse Carla Swart komt om het leven bij een ongeval op training. HTC-ploegmate Ellen van Dijk draagt haar eindzege in de Ladies Tour of Qatar later op aan Swart.

- 2011 Spanjaard Victor Cabedo, één seizoen bij Euskatel-Euskadi, overlijdt na een aanrijding tijdens een rit op training.

- 2013: De Amerikaanse veldrijdster Amy Dobrowski (VS) wordt op training in België aangereden door een vrachtwagen.

- 2013: Mountainbiker Iñaki Lejarreta wordt aangereden door een auto op training.

- 2013 De Zuid-Amerikaan Burry ‘Willie’ Stander, wereldkampioen mountainbike bij de beloften, komt om het leven bij een trainingsongeval.

- 2014: Kristof Goddaert (Bel) wordt op 18 februari door een bus aangereden tijdens een training in Antwerpen.

© BELGA

- 2014: Mountainbikester Annefleur Kalvenhaar (Ned) maakt een dodelijke val tijdens een cross-countrywedstrijd in het Franse Méribel.

- 2016: Antoine Demoitié (Bel) valt in Gent-Wevelgem en wordt aangereden door een motor. De 25-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert overlijdt in het ziekenhuis.

- 2016: Daan Myngheer (Bel) stapt in het internationaal wegcriterium af op vijfentwintig kilometer van de meet. Hij krijgt later in de ambulance een hartstilstand.

© IF

- 2017: Jason Lowndes, prof bij het Drapac-team en later Israel Cycling Academy, komt om het leven na een trainingsongeval in Australië.

- 2017: De eenentwintig jarige Amerikaan Chad Young komt dodelijk ten val in de Tour of the Gila.

-2017: Fransman Mathieu Riebel botst in de Ronde van Nieuw-Caledonië, in de afdaling van de Col de la Pirogue, tegen een ambulance die uit tegenovergestelde richting komt.

- 2017: Michele Scarponi (Ita) wordt op training in Filottrano aangereden door een vrachtwagen en overlijdt ter plaatse.

- 2018: Michael Goolaerts (Bel) krijgt een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix.

© BELGA

- 2019: In de Memorial Alfred Gadenne wordt de jonge belofte Stef Loos aangereden door een bestelwagen. Hij overlijdt later in het ziekenhuis van Doornik.

- 2019: Nederlander Robbert de Greef krijgt een hartstilstand tijdens de Ronde van de Braakman. Hij overlijdt later in het ziekenhuis.

- 2019: Bjorg Lambrecht komt in de Ronde van Polen ten val tegen een betonnen ‘duiker’. Hij overlijdt later in het ziekenhuis van Rybnik.

© BELGAIMAGE

- 2021: Adrian Babic, Sloveens beloftenkampioen in het tijdrijden, komt om het leven bij een trainingsongeval.

-2021: De Eritrese Desiet Kidane, die een opleiding volgt in het World Cycling Center van de UCI, overlijdt na een botsing met een motor in Asmara.

- 2022: Davide Rebellin komt op 51-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval. Hij werd aangereden door een vrachtwagen tijdens een trainingsrit.

- 2022: Keniaan Suleiman Kangangi overlijdt na een val aan hoge snelheid tijdens een gravelrace in Vermont.

- 2023: German Chavez, een Colombiaanse prof die onder meer voor Coldeportes reed, wordt op training aangereden door een vrachtwagen. Ook zijn vader die bij hem was overlijdt in het ongeluk.