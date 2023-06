Toen Toine (links) en Fons twintig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, kenden ze elkaar al 23 jaar. “Zodra we wisten dat het kon, ging het meteen richting gemeentehuis.” — © Raymond Lemmens

Maaseik

Op 19 juni 2003 stapten Antoon Hulsbosch (86) en Alfons Caers (72) uit Neeroeteren bij Maaseik als eerste Limburgse homokoppel in het huwelijksbootje. Maandag vieren Toine en Fons hun porseleinen huwelijk. “Hand in hand over straat lopen, dat doen we bewust niet.”