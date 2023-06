Lampaert en Van der Poel bijten tanden stuk op Søren Wærenskjold in tijdrit Baloise Belgium Tour, Nederlander pakt wel leiderstrui

Søren Wærenskjold heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Noor van Uno-X, die beloftenwereldkampioen is in de discipline, was over vijftien kilometer twaalf seconden sneller dan Yves Lampaert. Van der Poel werd vierde, maar pakt wel de leiderstrui over van Fabio Jakobsen.

De gedachten van alle renners mochten dan wel bij het dramatische overlijden in Zwitserland van Gino Mäder zijn, in de Baloise Belgium Tour moest er gekoerst worden. Na de twee sprints van woensdag en donderdag werd er vandaag tegen de klok gereden. Een vlakke tijdrit van 15,2 kilometer zou het algemeen klassement door elkaar schudden. Een belangrijke dag dus voor de mannen die voor de eindzege willen gaan.

Edmondson met richttijd, Philipsen laat lopen

Alex Edmondson van Team DSM zette met 17’22” een eerste richttijd neer. Wie geen doel had gemaakt van deze tijdrit, was Jasper Philipsen. Door zijn valpartij van donderdag stond hij al op bijna een minuut in het algemeen klassement en dus maakte de renner van Alpecin-Deceuninck er een halve rustdag van.

Voordat de top tien in het algemeen klassement aan de beurt was, was het uitkijken naar Søren Wærenskjold. De renner van Uno-X is de regerende wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en dus werd er toch wat van de Noor verwacht. Wærenskjold ontgoochelde niet en veegde de tijd van Edmondson van de tabellen: 17’09” en de nieuwe besttijd.

Lampaert start goed, maar verliest te veel tijd in tweede deel

Met Florian Vermeersch, Yves Lampaert en Mathieu van der Poel kwam er wel nog heel wat mooi volk aan de beurt. Vermeersch kwam niet in de buurt van de tijd van de Noor, Lampaert was aan het tussenpunt vijf seconden sneller dan Wærenskjold. Onze landgenoot kon zijn inspanning in het tweede deel niet volhouden en was aan de aankomst twaalf seconden trager dan de renner van Uno-X.

Enkel Van der Poel kon Wærenskjold nog van de zege houden. De Nederlander vertrok alvast met volle overtuiging en meed de risico’s niet. Bij het tussenpunt lag hij zeven seconden achter op Lampaert en twee op Wærenskjold. Kon Van der Poel versnellen in het tweede deel? Het antwoord was nee: de renner van Alpecin-Deceuninck moest tevreden zijn met de vierde plaats, maar pakt wel de leiderstrui. Met Jasper Stuyven eindigde er nog een tweede Belg in de top vijf.

(Lees verder onder tweet)

Wærenskjold: “Mijn gedachten zijn bij de familie van Gino Mäder”

“Ik probeerde me gewoon te focussen op mezelf en naar mijn wattagemeter te kijken”, zo opent Wærenskjold het flashinterview. “Ik gaf mezelf wat taakjes om op te focussen tijdens de tijdrit, zoals de bochten goed nemen. Dat is goed uitgedraaid. Ik pakte ook bijna de leiderstrui, maar het is goed voor ons dat we die niet moeten verdedigen tijdens de rit van morgen.”

Vooral in het tweede deel van de tijdrit maakte Wærenskjold het verschil. “Na het eerste deel had ik 490 watt op mijn wattagemeter staan, aan de finish was die wat gezakt naar 482 watt. Dus ik heb mij inspanning goed kunnen volhouden. Dit was een van mijn betere tijdritten. Ik ben heel blij met deze zege.”

“Maar het is wat moeilijk om daar nu op te focussen, want we weten wat er vandaag gebeurde met Gino Mäder. In de ploeg zitten enkele renners die hem kenden en samen met hem hebben gekoerst. Ik stuur mijn gedachten dan ook naar zijn familie”, aldus een geëmotioneerde Wærenskjold

RITUITSLAG:

1. Søren Wærenskjold 17’09”2. Yves Lampaert +12”3. Alexander Edmondson +13”4. Mathieu Van der Poel +15”5. Jasper Stuyven +18”6. Jannik Steimle +19”7. Aaron Gate +19”8. Casper Pedersen +26"9. Cees Bol +28”10. Sam Welsford +30”

ALGEMEEN KLASSEMENT:

1. Mathieu van der Poel 7:47:292. Søren Wærenskjold +1”3. Yves Lampaert + 10”4. Jasper Stuyven +18”5. Casper Pedersen +21”6. Rasmus Tiller +29”7. Jasper Debuyst +32”8. Florian Vermeersch +34”9. Mathias Vacek +34”10. Ben Hermans +42”