Zomerklas moet kinderen met leerachterstand voorbereiden op nieuwe schooljaar

Net als vorig jaar organiseert het gemeentebestuur ook tijdens de komende zomervakantie een extra zomerklas voor kinderen die het tijdens het schooljaar moeilijk hadden met leren. “Terwijl er in 2022 in de eerste plaats gefocust werd op de Oekraïense kinderen wordt dit jaar gemikt op al de leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben om in september sterker en zelfzekerder voor de dag te komen. Vooral de vakken taal, rekenen en kennis krijgen speciale aandacht”, zegt schepen van Onderwijs Anja Slangen (cd&v).

Gezien de nabijheid van de kinderopvangdienst vinden de lessen ook deze zomer weer plaats in de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen. Ze starten op woensdag 16 augustus en eindigen op dinsdag 29 augustus. Alle werkdagen - dus ook woensdag - gaan ze door van 8.30 tot 15.30 uur. “Voormiddag zal de leerkracht - die bijgestaan wordt door een aantal vrijwilligers - hoofdzakelijk inzetten op kennis en taalvaardigheid met aandacht voor de eventuele zwakke punten van elk kind, namiddag vooral op spel en ontspanning”, verduidelijkt Slangen.

Al de kinderen van de beoogde doelgroep ontvangen weldra via de scholen de nodige informatie en inschrijvingsvoorwaarden.

(eva)