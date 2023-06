Politieagent in elkaar geslagen op Groovy Tunes Outdoor: getuigen gezocht

Lanaken

Een 34-jarige politieagent is zaterdag 10 juni in elkaar geslagen bij een evenement op het domein Pietersheim. Andere bezoekers hadden hem herkend als agent en belaagden hem. De agent raakte bewusteloos. Intussen is er van een van de verdachten een robotfoto gemaakt. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie.