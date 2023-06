Politie waarschuwt voor extra alcoholcontroles dit weekend

De politie gaat dit weekend een tandje bijsteken en extra controleren op alcohol in het verkeer. Want het wordt zwoel en dorstig weer. En dat vergroot uiteraard het risico.

Wie dit weekend de weg op moet, is bij deze gewaarschuwd. Uit een rondvraag bij verschillende politiezones blijkt dat er dit weekend extra zal gecontroleerd worden op alcohol. Vorig weekend was dat ook het geval, maar beperkter, en toen werden tientallen rijbewijzen ingetrokken.

Die controles blijven nodig, zegt Koen Ricour, directeur Federale Wegpolitie. “Vorig jaar blies 2,5 procent van de gecontroleerde chauffeurs positief tijdens de BOB zomercampagne.”

Uit cijfers van VIAS blijkt ook dat in 2022 47.000 chauffeurs tegen de lamp liepen bij controles, dat zijn er maar liefst 128 per dag. En bij 4.224 letselongevallen, ongevallen waarbij slachtoffers vielen, was een van de bestuurder onder invloed. “Belgen blijven de risico’s van alcohol achter het stuur onderschatten”, zegt Benoit Godart van Verkeersinstituut Vias.

De regels rond rijden onder invloed zijn sinds 1 juni verstrengd. Vanaf nu is er een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van 15 dagen wanneer je betrapt wordt met 1,2 promille in het bloed, vroeger was dat vanaf 1,5 promille.