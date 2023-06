Hockeystickbende overvalt bejaarden ’s nachts in slaapkamer: tot 18 jaar cel gevraagd

Gewapend met een hockeystick, een keu of een schroevendraaier: zo daagde een home-invasionbende in het holst van de nacht op bij diverse bejaarden. Meerdere slachtoffers liepen breuken op. “Ze zijn als een bende wilden tekeer gegaan.” De vijf verdachten verschenen vrijdag in de Hasseltse rechtbank en riskeren tot 18 jaar cel.

Het voltallig kwintet verblijft momenteel in de gevangenis. Op de beklaagdenbank zaten twee Serviërs, twee Roemenen en een Belg uit Borsbeek. Allen zijn ze vrij jong: van 19 tot 30 jaar. Allen legden ze in de rechtbank dezelfde plaat op. “Ik heb er heel veel spijt van. Al negen maanden zit ik in de gevangenis. Ik wil terug naar mijn vrouw en kinderen.” En ook: “Ik wil me verontschuldigen. Nooit heb ik oog in oog met een slachtoffer gestaan. Het spijt me heel hard dat ik nooit de waarheid heb verteld, maar ik had schrik.” De woorden maakten geen indruk bij de aanwezige slachtoffers. “Ik ga hem een zakdoek geven.”

Ring van overleden echtgenoot

De verdachten stonden terecht voor acht home-invasions en zeven inbraken waarbij de slachtoffers niet thuis waren. “Nacht na nacht pleegden ze feiten”, stelde de procureur vast. Op 10 september vorig jaar vonden de speurders een aanknopingspunt na een home-invasion bij een 85-jarige vrouw in Hasselt. Een slag wekte het slachtoffer, dat in de woonkamer sliep. Oog in oog stond ze met drie gemaskerde personen waarvan enkel de ogen en mond zichtbaar waren. “Ze kreeg de opdracht om te blijven liggen”, aldus de procureur. “De daders namen het geld uit de handtas en vroegen naar geld en juwelen die ze toonde. Ze moest haar handen laten zien waarna een van de daders haar ringen – waaronder de trouwring van de overleden echtgenoot - eraf trok. Een van die mannen voelde zich geroepen om haar slaapkleed omhoog te trekken tot aan haar onderbroek. Gelukkig zat er één iemand tussen die een beetje begrip toonde en zei mevrouw met rust te laten.” “Nadat ze er 60 jaar heeft gewoond, is de vrouw haar huis moeten uitvluchten. Ze leeft in angsten en kan niet slapen”, aldus Melanie Biscotti.

Landbouwer Werner De Bie uit Ekeren was op 1 augustus het eerste slachtoffer. “Rond 2 uur ’s nachts stonden ze in mijn kamer. Ik kreeg harde klappen waaraan ik een kaakbreuk en een gespietst neusbeen overhield.” — © koen fasseur

Extreem geweld

Dankzij de nummerplaat en de ANPR-camera’s wist de politie een Volkswagen Passat met Litouws kenteken te traceren. Het vermoeden dat Antwerpen de uitvalsbasis is, werd snel bevestigd. Op stadscamera’s was enkele uren na de overval te zien hoe vier mannen uit de Passat een juwelier binnenstapten om vervolgens het geld onder elkaar te verdelen. Drie dagen later werd de wagen gecapteerd op de E313 in Houthalen. In de wagen lag nog een deel van de buit, zoals een laptop en een horloge van de vorige inbraken. “Veel mensen hadden het geluk dat ze niet thuis waren. Vaak is er extreem en zinloos geweld gebruikt. Waaraan hebben de hoofdzakelijk bejaarde slachtoffers dat verdiend? Ze liggen te slapen om vervolgens uit hun bed gesleurd te worden en een pak slaag te krijgen. Diverse slachtoffers hadden een kaakbreuk. We hebben het geluk dat er geen doden gevallen zijn en we niet voor assisen moeten staan. Ver waren we daar niet vanaf”, aldus een procureur op dreef.

Laffe daad

Tussen 1 augustus 2022 en 13 september van dat jaar sloeg de bende toe in Ekeren, Geel, Zoersel, Laarne, Diepenbeek, Mol, Sint-Niklaas en in Hasselt. “De bende richtte zich op weerloze slachtoffers gezien hun leeftijd. Een vreselijk laffe daad. Zich nu verschuilen achter het excuus drugs te hebben gebruikt, is te gemakkelijk. De slachtoffers moeten dat de rest van hun leven meedragen. Deze verdachten zijn een extreem gevaar voor de maatschappij. Wat ze stelen, kan hun leven niets veranderen. De omvang van de feiten staat niet in verhouding met wat het oplevert. We zitten met rondtrekkers waarvan er verschillende in het buitenland bekend zijn voor vermogensdelicten of gelijkaardige feiten. Hun buit verpatsen ze bij goudwisselkantoren. Ik werk hier nu al jaren en ga straffen vorderen die ik nog nooit gevorderd heb. Voor drie beklaagden vraag ik drie jaar. Voor een andere 17 jaar rekeninghoudend met dat hij geprobeerd heeft klaarheid te scheppen. Tot slot vraag ik voor de vijfde betichte zeven jaar cel.” Vonnis over een maand.