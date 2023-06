Nog eens 24.000 Hasselaren krijgen post voortaan uitstootvrij geleverd

Hasselt

De duurzame bedeling van post en pakjes in Hasselt wordt flink uitgebreid. Sinds het begin van dit jaar is Hasselt de eerste Ecozone in Limburg. Na Hasselt, Sint-Lambrechts-Herk en Wimmertingen wordt de post voortaan ook uitstootvrij geleverd in Kermt/ Spalbeek, Stevoort en Kuringen/Stokrooie.